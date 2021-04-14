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台中移工宿舍火警5傷！疑1樓電動機車起火有爆炸聲
台中市龍井區工業路一棟移工宿舍在今天清晨5時許傳火警，疑似有停放在一樓的電動機車起火燃燒，伴隨爆炸聲，有住在裡頭的移工呼叫要其他移工逃生，有移工受困後方出不來，消防員到場後發現，建築物1、2樓已冒出濃煙，立即布水線灌救，發現隔壁建築物頂樓發現2名男子待救，一男從2樓跳樓逃生肢體擦傷，另一男輕微吸入性嗆傷，協助受困民宅後方3人脫困後，搜索2樓再救出意識模糊的1男、1女皆，緊急送醫。
台中市消防局說明，消防局在清晨5時11分獲報後，出動沙鹿、梧棲、龍井、大肚分隊及第四大隊，消防車19輛、救護車4輛、56名消防員，由龍井分隊分隊長王文暉帶隊前往搶救，共救出8人，其中5人受傷送醫救治，包括約30歲男肢體擦傷、意識清楚；約30歲男輕微吸入性嗆傷、意識清楚；約32歲女意識模糊；男性意識模糊，以上4人送梧棲童綜合醫院；另有一名約21歲男，無異狀預防性就醫。
消防局指出，火勢在清晨5時33分控制，5時38分撲滅，現場為2樓建築物，頂樓鐵皮加蓋，燃燒面積70平方公尺、財物損失約30萬元，火災發生原因，由火調人員調查中。
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