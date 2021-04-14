影／男遭仇家囚禁凌虐 警攻堅一嫌跳樓逃不慎摔死

聯合報 / 記者王長鼎李奕昕／新北即時報導

王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜蘭警方昨天破門攻堅，救出肉票並當場逮捕陳姓少年等5人，主嫌連男等4人跳樓逃逸，但同夥犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。轄區汐止警方連夜封鎖現場進行調查，今天將報請檢方相驗。

據了解，20歲王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子（30歲）夥同數名友人從宜蘭押至新北市汐止區樟樹二路一棟社區大樓6樓拘禁，連男等人不僅限制其行動自由還動手毆打。

宜蘭警分局偵查隊因偵辦妨害自由案報請宜蘭地檢署指揮，昨天下午循線追至汐止執行逕行拘提，警方破門攻堅後，救出肉票王男，但頭部、雙腳有撕裂傷、左眼腫脹，並當場逮捕17歲陳姓少年等5人，但主嫌連男等4人則乘亂逃逸。

汐止警方昨晚8時47分獲報，指稱連嫌等3人又折返該處，晚上9時17分派員前往將連男等3人逮捕到案，但警方昨晚10時將人帶返派出所後，連嫌才供稱，昨天下午因宜蘭警方攻堅，當時跳陽台逃逸共有4人，其中同夥黃姓男子犯嫌（43歲）於逃跑時疑似不慎墜樓，警方昨晚再度派人重回現場查看，於晚上10時20分發現黃嫌掉落於社區2樓後陽台，但已明顯死亡。

據了解，連嫌等人涉嫌妨害自由案部分，已由宜蘭警方將涉案8人帶回宜蘭偵辦，黃姓男子墜樓死亡部分，現由汐止警方漏夜封鎖現場調查後，依規定報請士林地檢署辦理相驗事宜。

王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜警昨晚破門攻堅，犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。記者王長鼎／翻攝
王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜警昨晚破門攻堅，犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。記者王長鼎／翻攝
王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜警昨晚破門攻堅，犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。記者王長鼎／翻攝
王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜警昨晚破門攻堅，犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。記者王長鼎／翻攝
王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜警昨晚破門攻堅，犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。記者王長鼎／翻攝
王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜警昨晚破門攻堅，犯嫌黃男從8樓跳樓逃跑，不慎跌落2樓，當場摔死。記者王長鼎／翻攝

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