超殘忍虐狗！機車高速拖行 小黃四肢肉磨爛見骨

新竹縣竹東鎮今天發生一起殘忍虐狗案件，不少民眾目睹1名男子，將1隻小黃狗以繩索綁在機車後座把手，並沿路狂飆，小黃狗因無力奔跑只能任由機車拖行，目擊民眾驚睹慘狀立刻衝出攔車，只見小黃狗無力倒在地上全身血肉模糊，仔細查看驚見「四隻腳的肉都磨沒了！」，緊急將小黃狗送往獸醫院急救。

據了解，該名男子是今天下午4時許騎乘機車從台3線北埔往竹東市區方向高速行駛，在途經中豐路3段時才被熱心民眾攔車擋下，一旁住家監視器拍下男子拖行黃狗的畫面，只見機車駛過後小黃狗如一團破布被拉行而過，地上還留下長長的血跡。

據新竹縣流浪動物珍愛協會說法，小黃狗「傷可見骨，沿路留下大片血跡」，協會人員接獲通知到場關心並質問該名疑似飼主的男子時，卻得到該男怒斥「狗會咬人」，不過協會則說「並非事實，他（黃狗）非常親人，忍著痛也不會生氣。」

消息一被公布在地方臉書社團上，立刻引起不少民眾震驚，直呼「太傻眼」、「看了超火大」，因虐狗手法太過惡劣，民眾罵聲不斷，並怒斥絕對要請相關單位嚴辦，更有民眾氣憤到要肉搜該男身分。