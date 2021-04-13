快訊

洪瑞珍三明治鬧雙胞 堂兄告堂妹不得再使用

血栓疑慮大！美國食藥署與CDC建議暫停接種嬌生疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找到了！台中失聯少女在桃園 警追通聯、監視器尋獲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓少女10日離校後失聯，因已超過三天，劉父在網路刊登尋人啟事，經本報報導後，劉父陸續接獲熱心網友的訊息，一度傳出少女在台中市北屯區，不過後來證實是誤報，但警方仍加緊腳步，透過少女友人的通聯、監視器等資訊，今晚8時許時，順利查出劉姓少女在桃園中壢，另外有游姓男子與兩名少女在旁，目前警方會將少女及涉案人帶回台中市，釐清案發經過。

台中市第五警分局水湳所長紀明仁表示，派出所同仁在接獲市民報案後，與偵查隊、少年隊等單位通力合作，沿途調閱監視器、查訪與少女聯絡的友人、清查通聯紀錄等，順利在今天晚間8時許，在桃園中壢尋獲少女，少女平安無恙，已通知少女的家長到派出所，另外也會將少女接回台中。

據瞭解，與少女一起的除了一名已成年的游姓男網友之外，還有兩名少女的同學，為何要帶著少女一起蹺家，有待後續調查釐清，若家長要依法提出妨害家庭的告訴，警方也會依法受理。

台中市17歲少女在10日中午離校後失聯，今晚8時許被警方尋獲在桃園中壢。圖／讀者提供
台中市17歲少女在10日中午離校後失聯，今晚8時許被警方尋獲在桃園中壢。圖／讀者提供

台中市 監視器

延伸閱讀

柯佳嬿素顏零修片飄少女感 「最傷心的分手」在那一刻

好消息！台中失聯女高中生疑現身北屯 熱心網友急告家長

疑被網友拐台南？台中女高中生失聯72小時 父急壞協尋

最美皇后秦嵐純白禮服再現白月光女神風範！6個日常習慣維持少女體態，搭檔小20歲鮮肉也不違和

相關新聞

聖約翰女大生海邊抓螃蟹漲潮受困 消防隊緊急出動

位於北海岸地區的聖約翰科技大學，今天傍晚有2名女學生走到學校後方屬於新北市淡水區三塊厝海邊，說要去新埔海堤的石滬抓螃蟹，...

找到了！台中失聯少女在桃園 警追通聯、監視器尋獲

台中市劉姓少女10日離校後失聯，因已超過三天，劉父在網路刊登尋人啟事，經本報報導後，劉父陸續接獲熱心網友的訊息，一度傳出...

留言引爆槍擊案 女網友續嗆前男友「你真的惹錯人了」

高雄仁武今天凌晨發生4人中彈槍擊案，糾紛起因於網友「蔡小小」留言責怪許姓前男友是「垃圾」、「軟爛男」，兩派友人因此互嗆演...

影／7旬醉翁不滿遛狗隨地便溺 怒罵8旬翁還持刀砍傷

家住台南市東區大同路81歲楊姓老翁上周六晚間外出遛狗時，遭喝醉的74歲陳姓老翁怒罵，未予理會，陳翁竟返家涉持刀砍傷，楊翁...

台中4歲男童墜樓 頭部重創急救後不治

台中市太平區4歲李歲男童下午5時許從祥順路自家社區透天屋5樓墜下，送醫時已無呼吸心跳，到院急救後，因頭部受創嚴重，搶救4...

國三台南柳營5車追撞 5人輕重傷送醫

國道3號南下台南柳營路段今天下午發生5車連環車禍，造成5人輕重傷送醫，其中，2人傷勢較嚴重，肇事原因與責任歸屬，國道警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。