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找到了！台中失聯少女在桃園 警追通聯、監視器尋獲
台中市劉姓少女10日離校後失聯，因已超過三天，劉父在網路刊登尋人啟事，經本報報導後，劉父陸續接獲熱心網友的訊息，一度傳出少女在台中市北屯區，不過後來證實是誤報，但警方仍加緊腳步，透過少女友人的通聯、監視器等資訊，今晚8時許時，順利查出劉姓少女在桃園中壢，另外有游姓男子與兩名少女在旁，目前警方會將少女及涉案人帶回台中市，釐清案發經過。
台中市第五警分局水湳所長紀明仁表示，派出所同仁在接獲市民報案後，與偵查隊、少年隊等單位通力合作，沿途調閱監視器、查訪與少女聯絡的友人、清查通聯紀錄等，順利在今天晚間8時許，在桃園中壢尋獲少女，少女平安無恙，已通知少女的家長到派出所，另外也會將少女接回台中。
據瞭解，與少女一起的除了一名已成年的游姓男網友之外，還有兩名少女的同學，為何要帶著少女一起蹺家，有待後續調查釐清，若家長要依法提出妨害家庭的告訴，警方也會依法受理。
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