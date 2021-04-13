南投魚池山林火警燒1天1夜 林明溱慰勞打火人員

南投縣魚池鄉山林火警延燒逾24小時，火勢獲控制但未完全熄滅，南投林管處持續派員留守處理；南投縣長林明溱今天慰勞打火人員並贈加菜金，呼籲民眾乾旱時更應注意防止野火。

魚池鄉昨天下午發生山林火警，火勢延燒1天1夜，經行政院農業委員會林務局南投林區管理處、南投縣消防局、內政部空中勤務總隊直升機、陸軍航特部直升機及義消全力灌救，截至今天下午仍未完全熄滅，但火勢已不像昨晚冒出熊熊烈火，林管處持續派員留守處理。

現場由林務局主導滅火，前進指揮所設在魚池國中旁，由南投林管處長李政賢擔任火場指揮官，李政賢說，延燒面積估12.17公頃，被害面積2.8公頃，防火線已開闢1058公尺，火勢進入控制階段，空勤直升機投水34次共68公噸、陸航直升機投水14次共70公噸。

南投縣長林明溱今天參加全縣災防演習兵棋推演後，專程到當地魚池消防分隊慰勞辛苦的打火兄弟及鳳凰志工並致贈加菜金。林明溱說，經警、義消及林務局救火隊漏夜全力搶救，火勢獲得控制，解除火燒山危及山腳下魚池國中及附近住家、農園的威脅。

林明溱說，這次旱災非常嚴重，已半年沒有大量降雨，連日月潭都裸露大片乾泥地或形成草原，各地山林更是遍布乾燥枯枝與落葉，一旦失火將一發不可收拾，這次山林大火所幸經各單位全力灌救才能有效控制，請民眾一定要小心防火，不可亂丟菸蒂、山區勿升火。

南投縣災害防救演習今天在日月潭登場，今年主題為日月潭發生船難複合式災情及大量傷患搶救，包含遊客落水搶救、船舶火災搶救、直升機吊掛傷患、水下潛水救援、油污防堵、環境清理消毒等18項目，由於適逢魚池鄉山林火警，演習中不時有直升機到日月潭取水灌救，更增添演習臨場感。