花蓮市尚志橋石獅遭宵小覬覦 警追查竊嫌

花蓮市尚志橋上的石獅竟遭宵小覬覦，2隻石獅被竊，市公所已向警方報案，警方透過橋端監視器掌握疑似車輛循線追查；花蓮市長魏嘉賢呼籲大家珍惜特色景觀，愛護公共藝術。

花蓮市公所今天向警方報案，因為發現橋上有2隻石獅不見。警方立即派員到現場採證，並調閱監視器，初步鎖定一輛疑似汽車。

市公所建設課長徐國城表示，先前在橋梁西側下橋處曾發現1隻石獅被不明人士放在欄杆上，當時立即將這隻石獅帶回市公所，打算近日重新黏回原處，但今天上午發現又有2隻石獅不見了，原本以為掉落河床，遍尋不著，因此推斷可能遭人帶走。

魏嘉賢指出，石獅有如公共藝術，一直以來是尚志橋的特色景觀，也是花蓮市的觀光地標之一，希望警方能盡快找回石獅，也期盼大家能愛護公共藝術。

尚志橋3年前因0206地震影響橋身結構，當時目測橋面出現多處龜裂，伸縮縫被拉扯位移15公分。當時台灣省土木技師公會人員到現場鑑定，橋台位移、大梁與支承也錯動位移。因此民國108年12月1日封閉施工，去年6月完工通車，當時因施工而暫時搬家的石獅都全部歸位。

橫跨花蓮市美崙溪的尚志橋，日據時代為吊橋，59年改建為預力梁鋼筋混凝土大橋，是花蓮市北區、美崙地區及通往蘇花公路等交通的重要橋梁。89年營建署設計發包改建，90年12月完工，四線車道共有20公尺寬。石獅是花蓮縣政府編列經費加設，全部有150座，均以純白色大理石精雕而成，石獅表情，姿態造型各異，頗具特色。