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國三台南柳營5車追撞 5人輕重傷送醫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

國道3號南下台南柳營路段今天下午發生5車連環車禍，造成5人輕重傷送醫，其中，2人傷勢較嚴重，肇事原因與責任歸屬，國道警方持續釐清中。

台南市消防局119勤務中心是在下午3點46分接獲車禍急救報案電話，地點在南下324.5公里，國3發生3輛轎車、1輛工程車、1輛油罐車追撞事故，車輛經撞擊車頭多處凹陷、玻璃碎裂，造成2男3女遭碎玻璃割傷手腳等處，還有人一度受困。

台南市消防局獲報由柳營、東山、西港、大橋特搜等分隊5車12人前往，將5名傷患送往柳營奇美醫院救治，其中3人為一般挫傷無生命危險，另外一對60多歲夫妻由消防隊員包紮止血、上頸圈固定，生命跡象穩定，仍在醫院救治中。至於車禍原因，警方深入調查中。

國三台南柳營路段發生連續追撞車禍，5人輕重傷送醫。記者謝進盛／翻攝
國三台南柳營路段發生連續追撞車禍，5人輕重傷送醫。記者謝進盛／翻攝
國三台南柳營路段發生連續追撞車禍，5人輕重傷送醫。記者謝進盛／翻攝
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國三台南柳營路段發生連續追撞車禍，5人輕重傷送醫。記者謝進盛／翻攝
國三台南柳營路段發生連續追撞車禍，5人輕重傷送醫。記者謝進盛／翻攝
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車禍 國道

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