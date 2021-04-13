國三台南柳營5車追撞 5人輕重傷送醫

國道3號南下台南柳營路段今天下午發生5車連環車禍，造成5人輕重傷送醫，其中，2人傷勢較嚴重，肇事原因與責任歸屬，國道警方持續釐清中。

台南市消防局119勤務中心是在下午3點46分接獲車禍急救報案電話，地點在南下324.5公里，國3發生3輛轎車、1輛工程車、1輛油罐車追撞事故，車輛經撞擊車頭多處凹陷、玻璃碎裂，造成2男3女遭碎玻璃割傷手腳等處，還有人一度受困。