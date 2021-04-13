聽新聞
test
0:00 / 0:00
國三台南柳營5車追撞 5人輕重傷送醫
國道3號南下台南柳營路段今天下午發生5車連環車禍，造成5人輕重傷送醫，其中，2人傷勢較嚴重，肇事原因與責任歸屬，國道警方持續釐清中。
台南市消防局119勤務中心是在下午3點46分接獲車禍急救報案電話，地點在南下324.5公里，國3發生3輛轎車、1輛工程車、1輛油罐車追撞事故，車輛經撞擊車頭多處凹陷、玻璃碎裂，造成2男3女遭碎玻璃割傷手腳等處，還有人一度受困。
台南市消防局獲報由柳營、東山、西港、大橋特搜等分隊5車12人前往，將5名傷患送往柳營奇美醫院救治，其中3人為一般挫傷無生命危險，另外一對60多歲夫妻由消防隊員包紮止血、上頸圈固定，生命跡象穩定，仍在醫院救治中。至於車禍原因，警方深入調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言