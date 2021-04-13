剛買完泡麵 北市內湖婦人遭賓士車撞飛10公尺不治

54歲陳姓男子凌晨4時許駕駛賓士轎車，行經成功路二段撞上正在過馬路的48歲林姓婦人，林女被撞飛後失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。事發在監視器死角，警方初步判斷林女違規闖紅燈，詢後將陳男依過失致死罪嫌送辦，擴大調閱監視器釐清車禍原因。

據了解，陳男從事醫療相關業務，下班後駕駛自小客車返家，清晨4點48分行經成功路二段，撞上剛買完泡麵、正要過馬路回家的林女，林女被撞飛後距離路口10公尺遠。

警消獲報後到場，發現林女已無呼吸心跳，救護人員現場CPR後送三軍總醫院急救，90分鐘後仍宣告不治。

陳男表示，當時從交流道下來後沿著成功路二段行駛，過路口時燈號是綠燈，但突然看到一團黑影出現在車頭右邊，接著撞上林女。