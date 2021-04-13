桃園市總工會前理事長昨夜被撞亡 工運界震驚哀悼

桃園市總工會前理事長曾榮祥昨天晚上與妻子騎機車返家，行經蘆竹區長興路、南崁路口，遭王姓大貨車司機追撞輾過送醫不治，享年70歲，他突然傳出噩耗，令許多工運界人士震驚，好友在他臉書表達「沉痛哀悼」，桃園市總工會理事長翁政國今天下午表示，今天突然接到曾理事長噩耗，非常震驚意外，總工會將前往弔唁之外，並將研議協助追悼事宜。

70歲的曾榮祥從事勞工運動超過40年，自過去桃園縣總工會到市總工會至今，長期投入工運，2013年至2017年擔任總工會理事長，任內與各工會大力爭取勞保年金訂樓地板、爭取勞保年金勞工權益及勞工退休金新制提撥逐年提高至12%，他長期擔任華儲常務理事及會務顧問，推動華儲簽定勞工團協保障勞工權益，他並獲市長鄭文燦聘任市政顧問至今。