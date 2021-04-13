影／竹縣男子爬樹鋸樹杈失衡 連人帶枝墜地腿骨折送醫

新竹縣北埔鄉一名男子為了鋸樹，冒險上樹作業，沒想到作業過程中樹幹疑似不堪承受，當場斷裂傾倒，造成男子直接摔倒地面上，痛得無法起身，才發現腿部疑似骨折，友人立即報警求救，但因位置偏僻，靠多名救援人員才將他固定擔架送出。

據警消表示，受傷的47歲林姓男子今天一早與友人前往北埔冷泉附近一片山林砍伐樹木，因為要將樹杈鋸下，才會爬到約2層樓高的樹上，並橫跨樹杈進行切割，不料男子卻重心不穩，在鋸下樹杈的一刻，連樹帶人翻了下來。

林男墜地後險些被樹幹壓傷，並有腿部骨折的情形，一旁友人見狀報警，但因為位處樹林當中，救護人員費了一番功夫才提著擔架抵達事發現場，林男則自述手腳非常疼痛，經固定後立刻抬出樹林送醫。