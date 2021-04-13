聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／竹縣男子爬樹鋸樹杈失衡 連人帶枝墜地腿骨折送醫
新竹縣北埔鄉一名男子為了鋸樹，冒險上樹作業，沒想到作業過程中樹幹疑似不堪承受，當場斷裂傾倒，造成男子直接摔倒地面上，痛得無法起身，才發現腿部疑似骨折，友人立即報警求救，但因位置偏僻，靠多名救援人員才將他固定擔架送出。
據警消表示，受傷的47歲林姓男子今天一早與友人前往北埔冷泉附近一片山林砍伐樹木，因為要將樹杈鋸下，才會爬到約2層樓高的樹上，並橫跨樹杈進行切割，不料男子卻重心不穩，在鋸下樹杈的一刻，連樹帶人翻了下來。
林男墜地後險些被樹幹壓傷，並有腿部骨折的情形，一旁友人見狀報警，但因為位處樹林當中，救護人員費了一番功夫才提著擔架抵達事發現場，林男則自述手腳非常疼痛，經固定後立刻抬出樹林送醫。
林男被緊急送往台北榮民總醫院新竹分院，所幸沒有生命威脅；新竹縣消防局就提醒，民眾在進行施工作業時，務必做好防護措施，從事高空作業更要將身軀以安全繩固定，以免意外墜地造成傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言