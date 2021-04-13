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無照開白牌車又超載 賺車資600元罰單11.2萬元起跳

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗監理站苗栗縣警察局交通隊今天上午聯合稽查，結果在竹南鎮科學路外籍移工宿舍附近，查獲一輛白牌車司機駕照遭吊銷，9人座載客12人，賺車資600元，超載等3項違規，罰鍰11萬2000元起跳，得不償失。

聯合稽查小組在竹南科學路，攔檢可疑車輛，發現一輛藍色廂型9人座自小客車，擠進12名外籍移工，稽查小組訪談乘客及駕駛，乘客坦承由竹南科學路外籍移工宿舍至新竹巨城百貨，每人付費車資50元；司機則辯稱為載朋友，拒不承認收取費用。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，自用車輛違法經營計程車客運業，依規定處10萬元到2500萬元罰鍰，非法營業的車輛牌照，及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，此外，白牌車司機汽車駕照已經監理站吊銷，且超載3人，一併掣單舉發，3件違規至少罰鍰11萬2000元。

蘇淑賢指出，白牌車駕駛多無合法駕照，且所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

苗栗監理站、苗栗縣警察局交通隊今天聯合稽查，查獲一輛白牌車司機駕照遭吊銷，且超載人，罰單至少11.2萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、苗栗縣警察局交通隊今天聯合稽查，查獲一輛白牌車司機駕照遭吊銷，且超載人，罰單至少11.2萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、苗栗縣警察局交通隊今天聯合稽查，查獲一輛白牌車司機駕照遭吊銷，且超載人，罰單至少11.2萬元。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站、苗栗縣警察局交通隊今天聯合稽查，查獲一輛白牌車司機駕照遭吊銷，且超載人，罰單至少11.2萬元。圖／苗栗監理站提供

駕照 監理站 苗栗縣

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