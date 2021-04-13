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影／賓士車開智慧輔助駕駛 高速衝撞國道緩撞車變火球

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

蔡姓男子駕駛賓士休旅車上午11左右行經國道三號北上195.5公里內側車道，疑未注意車前狀況，撞上前方一輛正在進行移動式清掃作業的緩撞車，高速撞擊下車輛甩向外側車道，車頭瞬間起火，火勢一發不可收拾，整輛車燒成火球，3人送醫，警方初步調查，車輛行駛過程有開啟智慧駕駛輔助系統，但駕駛指稱雙手都放在方向盤控制。

肇事賓士車駕駛蔡姓男子（40歲）和乘客林姓女子（30歲）為夫妻，兩人正要開車從台中要到台北工作，事發當時林女在滑手機，車輛突然撞上前方，受到高度驚嚇，高速衝撞緩撞車的畫面也曝光。

影片可見白色賓士休旅車高速撞上緩撞車彈飛到外側車道，多輛車閃避相當驚險，事故自小客車當場起火燃燒，現場濃濃黑煙竄出直衝天際，白車車體燒黑面目全非，經檢測事故當事人酒測值均為零，由於現場零件及玻璃碎屑散落，封閉內、外兩車道進行清掃作業，後方一度回堵到196公里，至12時20分才恢復全線通行。詳細的肇事原因還要進一步調查。

一輛賓士休旅車行經國道三號北上195.5公里內側車道疑撞到工程緩撞車起火燃燒。記者林敬家／翻攝
一輛賓士休旅車行經國道三號北上195.5公里內側車道疑撞到工程緩撞車起火燃燒。記者林敬家／翻攝

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