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兄遭思覺失調弟剁斷氣管慘死 母淚求輕判：只剩1個兒子

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

徐姓男子拉下家中鐵門午睡，哥哥與父母不得其門而入，徐兄爬窗進屋，疑吵到弟弟睡覺，遭割斷氣管動脈。父母請鎖匠開門，驚見大兒子倒在血泊中身亡，桃園地方法院審酌徐有思覺失調症，判他15年徒刑；徐上訴，台灣高等法院今行準備程序，他稱「以為殺的是小偷」。雙親請法官輕判，徐母哭著說「我只剩一個兒子」。

徐姓男子（36歲）因情緒不穩未就業，2008年間曾放火燒了自己的車，平日與哥哥相處不睦。去年1月12日上午，徐與父母、哥哥一同外出工作，中途獨自先回家睡覺，還將鐵捲門放下後斷電、鎖門，避免其他人進出干擾。

當天下午，徐家人返家，卻發現被困在門外，打電話給徐也不接，徐兄爬上小貨車，再攀爬進入二樓客廳。當時徐在沙發上睡午覺，疑不滿被打斷午睡，趁哥哥背對時，拿刀攻擊他脖子並割斷氣管、動脈及靜脈，在喉頸部留下不規則切割傷。

徐隨後收拾隨身物品，從後門離家，一路跑到附近的汽車旅館躲藏。死者的父母等不到大兒子開門，只好請鎖匠到場用千斤頂撐開鐵門，入內看到大兒子陳屍客廳，小兒子不見蹤影，打電話報警。

警方在徐的房間發現有滴落的血跡、染血的衛生紙團，屋內也有徐的腳印，調閱監視器後在附近的旅館找到徐。當時徐還穿著血衣，經採驗血衣鑑定，確認他衣服上的血與哥哥的ＤＮＡ相符。一審審酌徐長年患思覺失調症，且生活狀況不佳，父母出庭時為兒子求情，判徐15年徒刑。

徐上訴，高等法院今開庭時，他承認殺了人，但說「事實不是這樣」。徐說，當時在屋內聽到有人開窗，以為是小偷，因此到廚房拿剁刀、坐在2樓樓梯口等小偷，他朝小偷身上揮砍後，到廁所清理血跡後便離開了。

法官詢問是否有與「小偷」打架、砍對方什麼部位？徐答未打架、沒注意下手處。法官質疑既然家裡有小偷，為何不報警且從後門離開，徐卻說「我肚子餓，沒想那麼多」。

辯護律師聲請彰濱秀傳醫院再行鑑定，不過公訴檢察官認為原審已送亞東紀念醫院鑑定，鑑定過程專業且公正，鑑定人也到庭結證明確，沒有再送精神鑑定必要。

徐的父母今代表「被害人家屬」出庭，但兩人都替小兒子求情。徐母哭著說，希望法院能讓他去醫院治療、判輕一點，他們已經失去一個兒子，捨不得另一個還要去關。

徐自稱這幾天沒有服用藥物，徐母啜泣說「昨天去看他，講話顛顛倒倒，都不太一樣了」；徐父向法官表示「讓他去醫院」。高院定29日下午續行準備程序。

徐姓男子拿剁刀割斷胞兄氣管動脈，台灣高等法院今開庭時，他稱「以為殺的是小偷」；雙親則請法官輕判，徐母哭著說「我只剩一個兒子」。記者王宏舜／攝影
徐姓男子拿剁刀割斷胞兄氣管動脈，台灣高等法院今開庭時，他稱「以為殺的是小偷」；雙親則請法官輕判，徐母哭著說「我只剩一個兒子」。記者王宏舜／攝影

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