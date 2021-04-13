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日月潭災防演習剛好遇山林大火 黑鷹直升機取水很逼真

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣災防演習適遇魚池尖山發生山林大火，日月潭一方面做為黑鷹直升機取水灌救的水源，更成水上救援及傷護演練的場地，加上台灣遭遇嚴重天旱缺水狀況，副縣長陳正昇指出，今年演習不但加入受疫情影響，結合了防疫措施演練外，天災、火災、船難救援工作，頭一次面臨各式各樣的艱鉅挑戰。

南投縣政府表示，日月潭曾於1990年8月25日晚間發生台灣史上最嚴重的船難事故，縣府以歷史事故為戒，特別以日月潭船舶發生碰撞為情境，演練大量人員落水及受傷事故，接續還有船艙冒煙起火、船舶失去動力、落水人員失蹤、人員燒燙傷等複合式災情，進行逼真的演習。

適逢魚池尖山大火仍在進行中，黑鷹直升機前來日月潭取水救火同時，配合真實火災，順利進行災害通報救助，台電大觀電廠廠長劉演鎮表示，日月潭滿水位與現在水位736公不相較，落差已達11公尺，但未來會全力配合中水局調度，以「民生用水為先，發電次之」，保障民眾生活的便利，但呼籲民眾要節約用水，一同度過數十年未見的大旱天災。

南投消防局指出，災害常常是極端且難以預測，需時時刻刻記取教訓，今年演習主題為「日月潭水上救援暨大傷」，分為二階段進行，完成遊客落水搶救、船舶火災搶救、災害應變中心開設、救災區交通管制、設置緊急醫療救護站、成立救災前進指揮所、建立資訊發佈區、直升機吊掛傷患、水面船艇搜救、水下潛水救援、無人機搜尋、橡皮艇翻舟自救等等課目。

南投縣災防演習適遇魚池尖山發生山林大火，黑鷹直升機吊取日月潭水灌救的水源，成水上救援及傷護演練的場地。記者黑中亮／攝影
南投縣災防演習適遇魚池尖山發生山林大火，黑鷹直升機吊取日月潭水灌救的水源，成水上救援及傷護演練的場地。記者黑中亮／攝影
南投縣災防演習適遇魚池尖山發生山林大火，日月潭成為成為空中、水上救援及傷護演練的場地。記者黑中亮／攝影
南投縣災防演習適遇魚池尖山發生山林大火，日月潭成為成為空中、水上救援及傷護演練的場地。記者黑中亮／攝影

日月潭 黑鷹直升機 演習

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