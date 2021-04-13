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影／龜山島海域暗夜火燒船 2船員獲救船沉大溪海底
宜蘭縣富益68號漁船昨晚在龜山島海域發生火燒船，火勢一發不可收拾，2名船員情急跳海逃生，被附近友船救起。被燒漁船在火勢熄滅後，今凌晨2點多受海浪衝擊傾斜側翻，最後沉入海底，起火原因尚待調查。
昨晚21時37分海巡署宜蘭巡防區指揮部接獲民眾報案稱，龜山島南方約1.5浬處，一艘蘇澳籍富益號68漁船失火，從遠處望去這艘50噸級的漁船冒出熊熊烈火，蘇澳海巡隊立即派出巡防艇前往救援，船上有1名台籍船長及1名菲律賓籍漁工被附近的富益88漁船救起，無人傷亡。
第七海巡隊線上PP-10055艇於晚間10時32分抵達現場，發現火勢相當猛烈，立即實施噴水及泡沫滅火，該隊更增派PP-10028艇協助，今凌晨1時21分將火勢撲滅，凌晨2時10分火燒漁船受海浪影響傾斜側翻，最後沉沒在大溪海域，現場未發現油污外洩，交通部航港局北部航務中心已發布礙航通告，請船舶經過該水域時應注意避讓。
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