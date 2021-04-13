阿公20多年老皮夾不見警尋回 如獲至寶喊「舊愛最美」
台中市第一警分局公益所在9日時接獲民眾報案，拾獲一皮夾，夾內裝有證件、會員卡、現金等物品，警方根據會員卡的資料，查出是七旬祝姓老翁所遺失，老翁到所領取遺失的錢包時，如獲至寶，直說「新不如舊，還是舊愛最美」，因為老翁說，該皮夾已跟他20多年了，期間有更換其他皮夾，都不合用，最後還是換回已使用到外觀磨損的皮夾，十分感謝警察讓他「找回舊愛」。
第一警分局公益所巡佐余東燦、警員黃朝溪9日下午1時許獲報，西區向上路、大忠街口有市民拾獲皮夾，警方到場檢查，皮夾內有現金3000多元、信用卡、會員卡等證件。
警方透過皮夾內的連鎖超市會員卡，協請超市調閱資料後，聯絡會員，順利查出遺失皮夾的是七旬祝姓老翁。
祝姓老翁接到警方通知到所時，十分開心，直說「還是舊愛最美」，警員詢問原因，老翁解釋，該皮夾已使用超過20多年，十分有感情，曾經換過新的皮夾，但因為設計不合使用，最後還是用回外觀破舊磨損的舊錢包，十分感謝警方與熱心民眾，讓他找回舊愛。
第一警分局提醒，民眾騎乘機車時，皮夾應放在隨身包包內或椅座下方之置物箱內，勿將皮夾放在口袋內，避免騎乘機車時如遇路況不佳、顛簸路段，皮夾可能因此滑落路旁，如皮夾不慎遺失時，也記得先保持冷靜將重要證件及信用卡做掛失，避免遭有心人盜用。
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