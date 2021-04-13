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8隻狗被關廢墟疑發生狗吃狗事件 竹市警方、動保所要查

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市東區發生驚悚「狗吃狗」事件，新竹市議會議長許修睿接獲「浪愛傳遞協會」理事長邵伯虎通報，發現有8隻狗在一處廢墟內，長期無人看管、餵食，除了骨瘦如柴，還有一隻狗被鎖在浴缸身亡，被其他狗啃食剩骨，全案警方與動保所已介入調查。

據悉，目前尚未查出這些狗由何人看管，或有不正常的領養情況，由於狀況淒慘又駭人聽聞，許修睿很重視，已要求警方全面查緝，案件也由動保所了解中，追查嫌疑人下落。

許修睿說，他擔心嫌疑人會以收容流浪貓狗為名，行募款之實，實際上卻棄動物於不顧，加上他數年前所收容的寶弟寶妹也是在類似的情形下搶救回來，因此感到很震驚，已要求警方要強力介入案件查緝，也呼籲民眾發現疑似虐待動物情形要趕緊通報。

許修睿說，他擔心嫌疑人會以收容流浪貓狗為名，行募款之實，實際上卻棄動物於不顧，已要求警方要強力介入案件查緝，也呼籲民眾發現疑似虐待動物情形要趕緊通報。圖／許修睿提供
許修睿說，他擔心嫌疑人會以收容流浪貓狗為名，行募款之實，實際上卻棄動物於不顧，已要求警方要強力介入案件查緝，也呼籲民眾發現疑似虐待動物情形要趕緊通報。圖／許修睿提供
新竹市東區發生驚悚「狗吃狗」事件，有一隻狗被鎖在浴缸身亡，被其他狗啃食剩骨，全案警方與動保所已介入調查。圖／動保人士提供
新竹市東區發生驚悚「狗吃狗」事件，有一隻狗被鎖在浴缸身亡，被其他狗啃食剩骨，全案警方與動保所已介入調查。圖／動保人士提供

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