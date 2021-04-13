8隻狗被關廢墟疑發生狗吃狗事件 竹市警方、動保所要查

新竹市東區發生驚悚「狗吃狗」事件，新竹市議會議長許修睿接獲「浪愛傳遞協會」理事長邵伯虎通報，發現有8隻狗在一處廢墟內，長期無人看管、餵食，除了骨瘦如柴，還有一隻狗被鎖在浴缸身亡，被其他狗啃食剩骨，全案警方與動保所已介入調查。

據悉，目前尚未查出這些狗由何人看管，或有不正常的領養情況，由於狀況淒慘又駭人聽聞，許修睿很重視，已要求警方全面查緝，案件也由動保所了解中，追查嫌疑人下落。