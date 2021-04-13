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火勢如龍捲風！國3轎車撞緩撞車起火 回堵2公里3人送醫

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

國道３號北上195公里處發生火燒車，造成車流回堵2公里。圖／彰化踢爆網提供
國道３號北上195公里處發生火燒車，造成車流回堵2公里。圖／彰化踢爆網提供

國道３號北上195公里過彰化系統路段今天上午11點多發生火燒車，一輛小轎車停在路肩，火勢猛烈，濃煙直衝天際宛如龍捲風，讓路過的駕駛紛紛閃避，彰化消防局出動人員到場灌救，車內的人在救護人員到場前已逃出車外，轎車駕駛、乘客與工程人員共兩人送醫，事故造成車輛回堵約2公里。

警方初步瞭解指出，肇事車輛原本行駛在內側車道，疑似未注意前方正在施工，撞上工程緩撞車，駕駛將車輛開往路肩，隨後火勢一發不可收拾，車內兩人下車到路肩等待救援，救護人員發現男駕駛全身多處撕裂傷及紅腫瘀血，但意識清醒，女乘客年約30歲，無明顯外傷，驚嚇過度，另一名工程車人員年約63歲，肢體疼痛意識清醒，3人都送彰化秀傳醫院治療。

由於受損緩撞車在內側車道，路肩火燒車火勢燒不停，整車全毀，路過車輛陸續從唯一的車道通過，車速緩慢造成回堵，目前火勢已控制，車流陸續紓解，詳細肇事原因警方仍要進一步調查。

一輛小轎車在國道３號北上195公里處疑似撞到工程緩撞車造成火燒車。記者林敬家／翻攝
一輛小轎車在國道３號北上195公里處疑似撞到工程緩撞車造成火燒車。記者林敬家／翻攝
國道３號北上195公里處發生火燒車，消防人員到場灌救。記者林敬家／翻攝
國道３號北上195公里處發生火燒車，消防人員到場灌救。記者林敬家／翻攝
國道３號北上195公里處發生火燒車，消防人員到場灌救，將火勢控制。記者林敬家／翻攝
國道３號北上195公里處發生火燒車，消防人員到場灌救，將火勢控制。記者林敬家／翻攝

車道 火燒車

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