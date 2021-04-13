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男童偷撥吉他後逃走 樂器行喊願免費教、網友幫找人

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市中和區一名小男童多次偷跑到景平路一間樂器行內，撥了一下吉他琴弦又快速跑走，老闆透過監視器發現後，心想男童應非常喜歡吉他但羞於表達，便在臉書社團PO出錄影畫面尋人，並表示願意免費教學。男孩可愛的行為及店家暖舉，吸引上千人喊讚，現在也有網友提供男童相關資訊，希望能促成一樁美事。

「天籟之音音樂藝術中心中和店」10日在粉絲專頁PO出一段監視器畫面，一名奶奶帶著年約7歲的男童行經店門口時，男童先是蹲在店門口緊盯著吉他，隨後趁奶奶走在前面時，衝入店內撥了一下琴弦又跑走，全程不到三秒鐘。

藝術中心邱主任指出，去年就發現男童有三次類似的行為，今年因為加裝監視器，才完整拍下到男童身影，「經營15年從來沒有遇過這樣的事，並不覺得他是惡作劇，應該是非常喜歡吉他，但卻又怕人發現，才會這樣做」。

邱主任表示，自己也有兩名年紀相仿的孩子，希望能幫助這名男童啟發學習音樂的樂趣，因此PO出影片尋人，願意免費教學一堂課。許多熱情網友看到影片也直呼「超可愛」，並大讚店家十分暖心。

邱主任透露，已有至少10名網友來訊，願意贈送一把吉他給男童，但目前皆先婉拒，需先找到男童並確認意願，另現在也有附近的店家告知，男童跟奶奶偶爾會到店裡光顧，男童應就讀中和國小三年級，若遇到會協助轉告。

中和國小校長呂郁原表示，在臉書社團發現此事後，已透過教師群組詢問是否為學校學生，目前還在確認中，若男童真有學習音樂的興趣，希望能促成一樁美事，並透過學校資源協助。

新北市中和區一名小男童多次偷跑到景平路一間樂器行內，撥了一下吉他琴弦又快速跑走。圖／天籟之音音樂藝術中心中和店提供
新北市中和區一名小男童多次偷跑到景平路一間樂器行內，撥了一下吉他琴弦又快速跑走。圖／天籟之音音樂藝術中心中和店提供
新北市中和區一名小男童多次偷跑到景平路一間樂器行內，撥了一下吉他琴弦又快速跑走。圖／天籟之音音樂藝術中心中和店提供
新北市中和區一名小男童多次偷跑到景平路一間樂器行內，撥了一下吉他琴弦又快速跑走。圖／天籟之音音樂藝術中心中和店提供

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