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好消息！台中失聯女高中生疑現身北屯 熱心網友急告家長

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女高中生10日中午離校後失聯，迄今已失聯72小時，劉父在廣傳網路訊息，今天上午經本報報導後，劉父剛剛傳來好消息，有熱心網友疑看到他女兒在今天凌晨1時許時，出現在台中市北屯區東山路一帶。劉父說，雖然還沒找到女兒，但至少又有線索可提供給警方調查，雖然不能確定是否網友看到的真的是女兒，還是「非常感謝各界協助，幫忙找女兒」。

少女父親說，經過媒體媒體、熱心民眾幫忙後，他稍早已接到熱心網友提供的訊息，該名網友表示，有友人看到女兒在今天凌晨1時許時，出現在北屯區東山路溫布頓社區附近，女兒沒有穿著制服，而是穿著便服，背著一個後背包，雖然不是真的找到女兒，但至少提供給警方一個方向，他心存感謝，也希望女兒能平安趕快回家。

台中市17歲劉姓少女就讀中興大學附屬台中高級農業職業學校，10日中午到學校上課後，藉中午用餐時間離校後失聯，手機迄今關機，因少女在失聯前，曾因男女交往問題，與劉父發生口角，劉父擔心女兒發生意外，今天凌晨在網路廣傳尋人啟事，希望外界提供相關資訊給他或警方。

第五警分局水湳所長紀明仁表示，因為是民眾轉報的訊息，尚無法確認真偽，已派遣同仁前往當地調查，調閱監視器，希望曾趕緊找到少女，讓家人安心。

此外，少女失聯的地點在東區，已請當地派出所調閱監視器，不過因少女是採步行方式，警方的路口監視器多為拍攝車牌，因此也協請同仁調閱附近店家的監視器，查出少女的下落。少女的手機在10日就已關機，迄今沒有開機，所以無法通過緊急協尋的方式，查出少女可能的位置。

台中市劉姓少女10日離校後已失聯72小時，劉父在網路刊登尋人啟事，希望各界幫忙提供訊息。圖／讀者提供
台中市劉姓少女10日離校後已失聯72小時，劉父在網路刊登尋人啟事，希望各界幫忙提供訊息。圖／讀者提供

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