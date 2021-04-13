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疑被網友拐台南？台中女高中生失聯72小時 父急壞協尋

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女高中生在10日到學校上課後，中午即失聯，少女在失聯才因交往問題，與父親發生爭執，截至今天中午，已失聯72小時，劉父十分擔心，因此透過民代、警方、臉書社團等管道，發布尋人啟事，希望有看到少女的民眾，可以提供相關訊息，劉父也說，據了解，女兒是被一名洪姓網友帶往台南，若外界有任何資訊，趕快提供給他或警方，「讓女兒平安回家」。

少女父親表示，女兒是就讀中興大學附屬台中高級農業職業學校，目前17歲，因為女兒最近要技能檢定，所以學校有在假日安排相關課程，讓學生可以去上課，但沒想到女兒10日早上到校上課後，中午就趁用餐時間，離開學校，手機隨即關機，因一直聯絡不到女兒，所以當晚就向第五警分局水湳所報案。

劉父表示，上禮拜有因為女兒的交往問題，與女兒發生爭吵，爭吵後跟女兒約法三章，都是很基本的要求，包括不要蹺課、下課後要準時回家、要讓家人掌握行蹤等，女兒之前有交過一個男朋友，不過他認為已逾越交往範圍，所以提告，可能因此讓女兒心生埋怨，搞失聯不與家人聯絡。

劉父表示，據他向校方調查，女兒在中午離校後，疑與一名洪姓網友前往台南，不過他透過管道與該網友聯繫，都未取得資訊，希望北中南有消息的朋友，可直接撥打他的手機（0906268873），或向當地派出所報案提供訊息。

第五警分局水湳所長紀明仁表示，少女失聯的地點在東區，已請當地派出所調閱監視器，不過因少女是採步行方式，警方的路口監視器多為拍攝車牌，因此也協請同仁調閱附近店家的監視器，查出少女的下落，另外，少女的手機在10日就已關機，迄今沒有開機，所以無法通過緊急協尋的方式，查出少女可能的位置，將積極持續訪查，讓少女可以平安返家。

台中市劉姓少女在10日中午離開學校後失聯，因已失聯三天，劉父十分擔心，透過網路轉發尋人訊息。圖／讀者提供
台中市劉姓少女在10日中午離開學校後失聯，因已失聯三天，劉父十分擔心，透過網路轉發尋人訊息。圖／讀者提供

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