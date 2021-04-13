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罵前男友「渣男」惹朋友圈互嗆 高雄激憤男狂掃十幾槍
高雄市仁武區今天凌晨發生車行槍擊案，四人中彈受傷，警方已追回二車、帶回一人。警方初步調查，雙方衝突起因於男女感情糾紛，暱稱「蔡小小」的女子在網路抱怨前男友許姓男子是「渣男」，抱怨文引發朋友圈論戰，開槍者朝著鐵門連開十幾槍，意外波及屋內四人。警方表示，犯案過程僅10秒，逮捕其中一名涉案者。
「蔡小小」本月11日凌晨發文，文中抱怨許姓前男友是渣男，會打女人之類的內容，高姓男子也留言回應許男不是，此舉引發許的王姓友人不滿，打電話責怪高男要求撤文，雙方在電話中起口角。
今天凌晨3點多，許男與王男常出入的權利車車行遭人鎖定，疑似高男帶友人、開六車前往車行警告對方，其中一車衝撞鐵門，兩車的人持槍掃射鐵捲門十幾槍，屋內二樓的邱男（19歲）、羅男（24）、陳男（24）、劉男（24歲）等人下樓察看，慘遭流彈波及，另一名王男沒有受傷，當事人沒有呼叫救護車，直接將傷患送至鄰近的高雄榮民總醫院就醫。
「以為是鞭炮聲音，沒有理會」，鄰居說，遭人開槍的車行出入複雜，開店約半年左右，公司白天沒有人，傍晚過後，常見開名車的年輕人在此聚會，平日不會喧嘩，發生槍擊案令人意外。
仁武警分局會同刑事局南打、刑大成立專案小組，今天上午，高市警局副局長陳書田主持記者會，他表示，警方已經查獲2輛涉案轎車，並逮捕其中一名參與尋仇的男子，全案正全力追緝主嫌中。
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