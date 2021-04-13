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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

北市警員向報案男私借6萬元記過 所長連帶記申誡

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警局中正一分局仁愛路派出所一名鄧姓警員，3月18日受理雷姓男子報案後，遲不製作筆錄，反向雷男借款6萬元，雷男存款不足無法借錢，近日向台北市議員陳怡君投訴，事件才就此曝光。對此警方表示，目前已對鄧員記過處分、暫調警備隊，派出所長柯人傑連帶記申誡一支，持續嚴查全案有無涉及不法，絕不寬貸。

台北市警局表示，鄧員26歲，自警專33期畢業，已於仁愛路派出所任職約5年；昨天事件曝光前，並未接獲任何相關投訴及情資，經初步調查後，目前已依警察人員人事條例對鄧員記過處分，列入教育輔導對象，暫調警備隊並管制配槍，仁愛路派出所長柯人傑連帶記申誡一支；後續仍將與檢舉人進一步訪談了解案情，若查獲鄧員涉及不法，定將依法送辦，並檢討修正相關行政處分。

鄧員同事說，鄧個性天真單純、交往正常，「絕對不是會去害人的那種」，只是出社會至今，平時賺來的薪水都還是交由擔任保險業務員的母親去理財，應該是因為沒有零用錢花，自己也想存點錢，才想到要去投資股票；他可能以為只是單純的借貸，所以才向民眾開口借錢，「真的太傻，跟同事借難道不行嗎？」

據悉，年約40歲的雷姓男子原本從事保全業，因離職前與同事發生肢體衝突，為求自保到仁愛路派出所報案，值班的鄧員受理報案後，遲未約時間製作筆錄，反而私下向雷男表示，他有在投資股票，最近買了一支股票，卻不夠錢支付股票交割款，想跟雷男借款6萬元，或請雷男介紹手頭寬裕的朋友借錢。

雷男事後向鄧員說，自己也有經濟困難，只有4萬元，不過鄧員持續詢問鄧員狀況，雷覺得壓力很大，遂向市議員投訴。市議員陳怡君接獲投訴後，昨天在台北市議會質詢時提出，事件才就此曝光。

台北市警局表示，後續若查獲鄧員涉及不法，定將依法送辦。記者李隆揆／攝影
台北市警局表示，後續若查獲鄧員涉及不法，定將依法送辦。記者李隆揆／攝影

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