桃園女子深夜向家人道別 哥哥察覺有異報警救援

桃園市一名40歲鄒姓女子深夜疑似心情不佳向兄長訴苦，言語間透露出輕生念頭，哥哥發現不對勁趕緊向警方報案，警方獲報後立即趕往現場，與社區警衛直衝女子租屋處，卻不見女子蹤影，警方發動搜索，最後在大樓梯間發現正在哭泣的女子，經過一番安撫才結束一場虛驚。

鄒姓女子獨自在平鎮區租屋，日前她打電話向其兄長訴苦，並向兄長道別，其兄察覺有異，但一時半刻也無法立即趕到妹妹租屋處，於是打電話報警請求協助。

巡邏員警高緯紘、林宴汝及沈楷珽接獲報案立即趕赴現場，並與社區大樓警衛一同前往女子租屋處，但無論員警如何呼喊及敲門都無人回應。

正當準備破門之際，員警發現大門未鎖，趕緊進入查看，但未發現女子蹤跡，員警見女子鑰匙及手機還在，研判女子應該還在附近，立即搜索整棟大樓。

最後員警在大樓的梯間發現蹲坐在地、不斷哭泣的鄒姓女子，員警趕緊上前安撫情緒，並立即通知女子兄長。趕抵現場的女子兄長見到妹妹平安無恙，總算放下心中的大石。