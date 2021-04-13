竊嫌全身包緊撥監視器 一天掃空多家娃娃機店高價公仔

屏東市近期多間娃娃機店鋪遭竊，一名身穿外套、長褲，頭戴安全帽、口罩的男子，清晨前往娃娃機店，將數個機台玻璃窗擊破，掃空成列在內的高價正版公仔，業主無奈報警，還說，竊嫌愈來愈猖狂，除半夜偷，上午也敢偷。屏東警分局表示，已受理報案，並針對業主提供的畫面，展開追查。

據了解，一名身穿米白色外套，深紅色長褲，黑色安全帽、白色口罩的男子，11日清晨6時許，分別前往華盛街、自由路、勝利路的娃娃機店鋪行竊。該名男子，以擊破或撬開機台玻璃窗的方式，掃空成列在內的高價正版公仔，行竊時還會，持掃帚撥動監視器鏡頭，殊不知行竊經過依然被錄下。

事後業主發現，多間娃娃機台主受害，貌似同一人所為，向警方報案，並提供監視器畫面，至今仍未找到人。業主無奈表示，據傳屏東2個月來，以發生3起娃娃機竊案，竊嫌還愈來愈猖狂，除半夜偷，上午也敢偷。