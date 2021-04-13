魚池尖山森林火災燒整夜 黑鷹今早日月潭取水灌救

魚池國中後方魚池尖山森林火災，南投林管處森林護管員與義消人員徹夜動員滅火，並順利開闢防火線1000公尺，避免火勢繼續往魚池國中方向蔓延清晨黑鷹直升機配合出動協助空中灑水，就近在日月潭取水後進行空中灑水，目前僅剩零星火勢在冒煙。

南投林管處處長李政賢身兼火場指揮官，上午表示，目前延燒面積估計約11.1公頃，但火災現場地形陡峭搶救不易，主要林相為麻竹及杉木林，動員森林護管員38人投入火場，以徒步方式自下方產業道路背負水源進入火場滅火，黑鷹直升機並自日月潭取水協助灑灌，在陸空聯合搶救下，已控制火勢。

魚池鄉公所表示，埔里事業區第73林班國有林地，就是魚池尖山是魚池人的象徵，位在魚池鄉公所後方，因魚池尖山呈三角形，日據時期又稱作富士尖山，有魚池尖山步道由魚池鄉公所旁拾級而上，可以觀覽魚池地區街容，或遠眺魚池周邊群山。

由於昨天火煙是從魚池國中後方山坡竄出，南投林管處協請南投消防局及內政部空勤總隊支援黑鷹直升機進行滅火黛務，森林護管員在火場高溫下已徹夜開闢防火線1000公尺，避免火勢繼續往魚池國中方向蔓延，並宣布魚池國中全校學生停課一天。