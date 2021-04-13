岡山掩埋場大火惡臭瀰漫大半個高雄 環保局開罰500萬

高雄岡山區山隙路一處廢棄物掩埋場昨晚發生火警，臭味從岡山、燕巢一直到左楠、前鎮，甚至旗津都聞得到。記者徐如宜翻攝

高雄岡山區山隙路一處廢棄物掩埋場昨晚發生火警，臭味從岡山、燕巢一直到左楠、前鎮，甚至旗津都聞得到。火勢於今天凌晨撲滅，高雄市環保局空汙小組在現場監測空品，目前已無發現異常圖譜，後續將依違反空氣汙染防制法第32條告發，處大寧股份有限公司新台幣500萬元罰鍰。

昨晚7點8分岡山區山隙路1巷100號大寧公司發生火警，燃燒異味空飄。高雄市環保局稽查科長黃家俊表示，昨晚是西北風轉東北風，臭味從岡山、燕巢、大社、楠梓、仁武、左營、三民區，一直影響到鳳山、苓雅、前鎮，甚至連旗津都聞得到，異味投訴電話一直打進來。

環保局派員稽查，空汙小組現場監控空品。環保局表示，空汙小組利用FTIR於事故點前100公尺及下風2公里處，都未發現異常圖譜，GC/MS也沒有測得異常物質，除了燃燒不完全產生的粒狀物外，尚無測得其他汙染物。後續將依違反空氣汙染防制法第32條告發，處罰新台幣500萬元罰鍰。

環保局調查，這是大寧公司廢棄物掩埋場三年內第一次火警意外，起火原因仍待消防單位調查。