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岡山掩埋場火警臭味傳到南高雄 環保局初估非有害物質

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月王慧瑛／高雄即時報導

高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司一處廢棄物掩埋場昨天晚間7時許疑似天氣太熱自燃，燃燒的刺鼻異味一路往南擴散，連楠梓區、鳳山區、前鎮區民眾都紛紛表示有感，高雄市環保局表示，目前派員前往監控空品，確認沒有測得有毒異常物質，初估今天凌晨2時許可完全撲滅火勢。

環保局表示，當時風向為西北風，燃燒異味沿下風處影響擴散至燕巢、楠梓、鳳山等多個行政區，並往南向飄出海，火勢已於昨晚9時許控制，目前廠區內二部怪手配合消防局水線加速處理中，全力控制火勢。

環保局接到火警通報後立即派員前往稽查、監控空氣品質，空汙小組以測量儀器FTIR於事故點前100公尺及下風2公里處皆未發現異常圖譜，儀器GC/MS也沒有測得異常物質，現場除了燃燒不完全產生的粒狀物及燃燒異味，沒有測得其他汙染物，後續將依違反空氣汙染防制法第32條告發，請高雄市民放心。

高雄市議員林智鴻臉書發文指出，這場大火影響範圍太大了，許多鳳山朋友都表示味道刺鼻，令人作噁，嚴重影響市民生活，高市環保局已依法開罰最高金額500萬，接下來希望火勢儘速撲滅，查明起火原因，嚴懲不貸，還給市民安心的生活。

消防局表示，昨晚7點8分接獲岡山區山隙路廢棄物火警，出動岡山、燕巢、田寮、彌陀、永安分隊12車29人前往搶救，晚間8點54分火勢控制，起火原因及損失還待調查。

高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，疑似是因天氣太熱自燃。圖／讀者提供
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，疑似是因天氣太熱自燃。圖／讀者提供
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，疑似是因天氣太熱自燃。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，疑似是因天氣太熱自燃。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，疑似是因天氣太熱自燃。圖／讀者提供
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，疑似是因天氣太熱自燃。圖／讀者提供
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，高雄市環保局派員到場稽查確認空品。圖／高雄市環保局提供
高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司的廢棄物掩埋場昨晚發生火警，高雄市環保局派員到場稽查確認空品。圖／高雄市環保局提供

高雄市 岡山

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