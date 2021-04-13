岡山掩埋場火警臭味傳到南高雄 環保局初估非有害物質

高雄市岡山區山隙路大寧股份有限公司一處廢棄物掩埋場昨天晚間7時許疑似天氣太熱自燃，燃燒的刺鼻異味一路往南擴散，連楠梓區、鳳山區、前鎮區民眾都紛紛表示有感，高雄市環保局表示，目前派員前往監控空品，確認沒有測得有毒異常物質，初估今天凌晨2時許可完全撲滅火勢。

環保局表示，當時風向為西北風，燃燒異味沿下風處影響擴散至燕巢、楠梓、鳳山等多個行政區，並往南向飄出海，火勢已於昨晚9時許控制，目前廠區內二部怪手配合消防局水線加速處理中，全力控制火勢。

環保局接到火警通報後立即派員前往稽查、監控空氣品質，空汙小組以測量儀器FTIR於事故點前100公尺及下風2公里處皆未發現異常圖譜，儀器GC/MS也沒有測得異常物質，現場除了燃燒不完全產生的粒狀物及燃燒異味，沒有測得其他汙染物，後續將依違反空氣汙染防制法第32條告發，請高雄市民放心。

高雄市議員林智鴻臉書發文指出，這場大火影響範圍太大了，許多鳳山朋友都表示味道刺鼻，令人作噁，嚴重影響市民生活，高市環保局已依法開罰最高金額500萬，接下來希望火勢儘速撲滅，查明起火原因，嚴懲不貸，還給市民安心的生活。