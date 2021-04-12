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高雄岡山火災異味飄散 民眾：刺鼻味讓人快吐了
位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，晚間9點火勢控制，為防止復燃，目前持續監控中。燃燒產生的刺鼻異味隨風向擴散，讓仁武、大社區一帶居民都有感，有人抱怨「大社臭到快吐了」。
高雄市環保局表示，當時風向為西北風，燃燒異味沿下風處影響至目前擴散至仁武區鳳仁路附近，廠區內二部怪手配合消防局水線加速處理，全力控制火勢。
環保局也說，根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市今晚空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，市民可安心。不少市民在環保局臉書留言，有人說「岡山潭底充滿塑膠味」、「空氣中充滿塑膠味都快窒息了，還要市民安心」、「在家都快吐了」。
消防局表示，今晚7點8分接獲岡山區山隙路廢棄物火警，出動岡山、燕巢、田寮、彌陀、永安分隊12車29人前往搶救，晚間8點54分火勢控制，起火原因及損失還待調查。
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