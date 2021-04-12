聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄岡山火災異味飄散 民眾：刺鼻味讓人快吐了

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月王慧瑛／高雄即時報導

位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，晚間9點火勢控制，為防止復燃，目前持續監控中。燃燒產生的刺鼻異味隨風向擴散，讓仁武、大社區一帶居民都有感，有人抱怨「大社臭到快吐了」。

高雄市環保局表示，當時風向為西北風，燃燒異味沿下風處影響至目前擴散至仁武區鳳仁路附近，廠區內二部怪手配合消防局水線加速處理，全力控制火勢。

環保局也說，根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市今晚空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，市民可安心。不少市民在環保局臉書留言，有人說「岡山潭底充滿塑膠味」、「空氣中充滿塑膠味都快窒息了，還要市民安心」、「在家都快吐了」。

消防局表示，今晚7點8分接獲岡山區山隙路廢棄物火警，出動岡山、燕巢、田寮、彌陀、永安分隊12車29人前往搶救，晚間8點54分火勢控制，起火原因及損失還待調查。

高雄市環保局表示，根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市今晚空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，市民可安心。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局表示，根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市今晚空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，市民可安心。圖／高雄市環保局提供
位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，煙霧瀰漫，晚間9點火勢控制，燃燒異味讓仁武、大社區一帶居民都有感。記者王慧瑛／翻攝
位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，煙霧瀰漫，晚間9點火勢控制，燃燒異味讓仁武、大社區一帶居民都有感。記者王慧瑛／翻攝
位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，燃燒異味隨風向擴散，讓仁武、大社區一帶居民都有感，有人抱怨「大社臭到快吐了」。記者王慧瑛／翻攝
位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，燃燒異味隨風向擴散，讓仁武、大社區一帶居民都有感，有人抱怨「大社臭到快吐了」。記者王慧瑛／翻攝
高雄市環保局表示，根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市今晚空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，市民可安心。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局表示，根據環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市今晚空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級，市民可安心。圖／高雄市環保局提供

岡山 高雄市

延伸閱讀

經歷三任市長 高雄茂林溫泉會館最快今年暑假營運

高雄岡山3房社宅租金逾2萬遭批偏高 陳其邁：評估調降

國民黨高市黨團 批暖男陳其邁讓高雄人當次等公民

高市環團要求陳其邁硬起來 要興達電廠今年底務必除役

相關新聞

南勢角火警傳出濃濃塑膠味 警消撲救幸未釀傷亡

新北市中和今晚間傳出火警，民眾警消獲報後馬上趕往搶救。據了解，是民眾在自家附近燃燒廢棄物，並延燒到附近草叢，附近住戶聞到...

男子騎車大馬路「遛馬」 未繫繩加未帶安全帽吃2紅單

高雄市蔡姓男子本月10日下午騎機車帶一隻寵物馬在三民區同盟三路上遛馬，民眾騎車跟在後面覺得非常危險報警，警方獲報在同盟三...

國道三號廂型車開到半路突自燃 車上5人緊急逃生

23歲陳姓男子今天下午5時許駕駛舊式廂型車載4名友人，行經國道三號南向378.2公里接近中寮隧道處內側車道，車子突然起火...

影／南投魚池國中後方火燒山 林管消防全力撲滅中

南投縣魚池鄉今下午發生山林火災，南投消防局16時15分獲報後，出動日月潭、國姓、魚池、雙冬及埔里等分隊撲滅火勢；南投林管...

高雄岡山火災異味飄散 民眾：刺鼻味讓人快吐了

位在高雄岡山區山隙路的大寧股份有限公司今晚7點左右發生火警，晚間9點火勢控制，為防止復燃，目前持續監控中。燃燒產生的刺鼻...

影／大火快燒進學校了！校長：火燒山逼近圍牆 明停課

南投魚池鄉發生火燒山，由於夜晚無法實施空中滅火，山林大火火勢驚人，在晚間8時30分一度延燒逼近魚池國中校園圍牆，校長劉民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。