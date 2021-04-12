叫「姑姑」要借10萬留學 婦未查證秒衝銀行匯款幸遭攔

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

板信銀行民權分行行員楊慧玲（中）幫助警方攔阻詐騙成功，大同分局長高鎮文（右2）、偵查隊長鄭志誠（右1）、寧夏派出所長葉育忻（左1）前往銀行頒發感謝狀。記者蔡翼謙／翻攝
板信銀行民權分行行員楊慧玲（中）幫助警方攔阻詐騙成功，大同分局長高鎮文（右2）、偵查隊長鄭志誠（右1）、寧夏派出所長葉育忻（左1）前往銀行頒發感謝狀。記者蔡翼謙／翻攝
北市67歲蘇姓婦人日前接到「假姪子」電話稱「姑姑借我10萬，幫我完成留學夢」，蘇婦見對方口氣緊急，立刻到銀行臨櫃匯款，不過銀行行員發現蘇婦神情緊張，察覺有異，暫緩幫蘇婦轉帳，先報警。警方到場求證蘇婦姪子，才揭穿騙局，蘇婦也恍然大悟，向警方大表感謝。

大同分局寧夏派出所警員賴冠穎、周晉毅、蔡爾晉，上月17日早上接獲銀行報案到場，蘇婦解釋一早接到陌生電話，接起來後對方稱「姑姑，借我10萬，我要出國留學需要資金，希望姑姑幫我完成留學夢」。

蘇婦說，她見「姪子」口氣緊張，可能時間很趕，才立刻到銀行匯款。此時還未待現場3名警員查證，蘇婦又接到該陌生號碼，警員接起，在電話中反問「你爸爸（蘇婦兄弟）叫什麼名字」，但對方支支吾吾，隨後掛掉電話。

警方再打電話給蘇婦姪子確認，姪子否認向姑姑借錢，蘇才發現受騙。

蘇婦離開銀行前向警方致謝幫忙保住存款。大同警方到板信銀行民權分行發表感謝狀，呼籲民眾接到親友要求借款的電話或訊息，務必再次聯繫親友查證，若有疑問可撥打165反詐騙專線查詢。

詐騙 北市

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