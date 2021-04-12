男子騎車大馬路「遛馬」 未繫繩加未帶安全帽吃2紅單

高雄市蔡姓男子本月10日下午騎機車帶一隻寵物馬在三民區同盟三路上遛馬，民眾騎車跟在後面覺得非常危險報警，警方獲報在同盟三路與中華橫路旁的草坪找到蔡男及蔡男飼養的小馬，事後根據民眾拍攝的影片，依未帶安全帽及寵物未繫繩開出2張罰單。

民眾事後將影片分享至地方臉書社團「高雄大小事」影片中可見，滿頭白髮的男子未帶安全帽騎著機車，後方追著一隻身長約男子半身高的小馬，小馬身上未繫繩，男子騎車騎一騎還偶爾回頭看小馬有沒有跟上，幸好當時路上車不多，未造成危險。

蔡男（54歲）向警方表示，他住在鼓山區，因認為小馬很乖，會跟著他跑，才一時貪圖方便，未使用交通工具運送，讓小馬跟在他機車後方行走於道路上，並帶小馬到中華橫路的草坪。

警方詢後依違反道路交通管理處罰條例第84條及第31條第6款掣單舉發，依法分別可處500元及300至600元罰鍰，並通報高雄動物保護處前往查處，確認是否有違反動物保護法。

貼文一出，有網友留言笑稱「馬路有馬 不意外」，還有網友發現過去曾看過蔡男養馬的地方「馬都在中都橋斜對面大空地內，二隻大馬二隻小馬」。