基隆補習班火警15名學生撤離 1消防員手部燙傷起水泡

基隆市正義路一間補習班今天傍晚發生火警，1名消防員在火場灌救時手部燙傷，幸無大礙。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市正義路一間補習班今天傍晚起火燃燒，當時部分學生已放學，在場15名學生及時下樓逃過一劫。消防員到場布設水線灌救，約40分後撲滅。1名消防員在火場灌救時，手部燙傷起水泡，幸無大礙，不必就醫。起火原因由消防局調查。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心下午6點2分接獲報案，指正義路2巷一處社區位在4樓的補習班發生火警，明顯看到黑煙冒出。

補習班人員說，學生正在放學陸續離開時，突然聽到「砰」一聲，不久就看到火光，馬上引導現場學生迅速下樓，平安逃離火場。補習班人員回頭要再上樓時，火勢已變大，被迫撤離。

消防局出動5個消防分隊15車35人前往現場，由第一大隊副大隊長蘇元鏞指揮搶救。消防員布設水線進屋射水，約20分鐘控制火勢，6點40分完全撲滅，後續進行排煙。