補習班「砰」一聲發出火光 15名學生及時下樓逃過一劫

基隆市正義路一間補習班今天傍晚發生火警，消防員獲報到場灌救，約40分鐘後撲滅。現場學童及時逃出，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市正義路一間補習班傍晚發生火警，消防員獲報到場時，看到屋內有黑煙冒出，布設水線入內灌救，約20分後控制火勢，不久滅火。火災發生後，約15名學童及時逃出，無人傷亡。起火原因由消防局調查。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心傍晚6點2分接獲報案，正義路2巷一處社區4樓住戶發生火警，明顯可以看到黑煙冒出。消防局出動5個消防分隊15車35人前往現場，由第一大隊副大隊長蘇元鏞指揮搶救。

補習班人員說，學生正在放學陸續離開時，突然聽到「砰」一聲，不久就看到火光，馬上引導現場學生迅速下樓，平安逃離火場。補習班人員回頭要再上樓時，火勢已變大，被迫撤離。

消防員布設水線進屋射水滅火，約20分鐘控制火勢，6點40分完全撲滅，後續將由火災調查科人員進入火場採證，調查起火原因。