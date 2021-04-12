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台南市體3停車場工地工人摔落 市府勒令停工
台南市中西區體3停車場工地，今天下午發生李姓男工從高處摔下意外，台南市交通局與營造廠商保持密切聯繫，關切傷者後續傷情 。交通局指出，已於事發後勒令全面停工，並配合勞檢所全面安檢，確認安全無虞後才能復工。
交通局表示，該名傷者在進行上下設備焊接作業時，不慎跌落，經送往成大醫院開刀急救中，交通局與營造廠商保持密切聯繫，關切傷者後續傷情。已於事發後勒令全面停工，並配合勞檢所全面安檢，確認安全無虞後才能復工。
台南市體3停車場工地，位於中西區中華西路二段，今天下午1點多發生工地男工人從10公尺高建築工地掉落工地地基後，工人頭部流血，腳部受傷，救護人員獲報後，先包紮後，由救護人員吊掛到地面一樓，緊急送醫救治，有生命危險。
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