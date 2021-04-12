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影／新北小學生流浪雲林街頭 鼻流鮮血無人管向警求救

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

兒童節前夕，深更半夜的雲林斗六街頭，一名小學生在暗夜裡踉蹌行走，路人和車輛呼嘯而過，沒人發現他滿臉鮮血，肚子餓得腿發軟，遠望前方有派出所，忍痛走到警所求救，「小朋友怎麼了？」一查才知他竟是從新北市離家兩百里外的楊姓小學童，趕緊幫他止血安置並漏夜通知家人帶回。

鼻子鮮血直流的楊姓小男童，走進斗六派出所向員警求助，「警察伯伯救救我！」他滿臉鮮血和淚水，嚇壞了值班警員，以為這名孩子遭人毆打成傷，趕緊通報119救護車趕到警所準備幫他送醫，經初步檢傷止血並無大礙，救護員幫他擦淨臉上的血跡，發現他長得清秀不像是流浪街頭的孩子。

「是我自己不小心跌倒，撞到鼻子才流血！」12歲的小朋友說，他家住新北，目前就讀小學六年級，自己一人跑到斗六，人生地不熟，身上沒錢，整天都沒吃東西，漫無目的到處走，一不小心跌倒，看到自己鼻子血流不停，深夜裡又沒人可幫他，無助地走著走著看到警所，就進來求救。

男童稍作休息後止血，傷勢已無礙，因男童飢腸轆轆，警員把備用消夜泡麵先讓他裹腹，並通知雲林縣社會處社工員趕到，將孩子交給社工，同時協助查出小孩家住台北，趕緊通知其家人，至於為何獨自離家，小朋友只低頭支吾其詞，不知說什麼好，只簡單說他不想待在家。

社工員與男童家屬取得連繫後並將孩子暫時安置，因時值深夜凌晨，隔天一早其家人就趕到，將男童帶回家，並感謝警方協助，其家人表示， 小朋友沒手機，到處找不著，家人心急如焚，萬沒想到竟會跑到雲林來，前陣子也曾跑出去過。

這起小孩離家事件發生在上月29日，他是在29日離家，隔天搭車南下到雲林斗六，至於詳細原因仍由社工進一步了解中，警方也提醒多關心並注意孩子動向，同時呼籲民眾若在路上發現疑似走失兒童，請速撥打110請警方處理，以保障兒童安全。

其家人感謝警方協助，很快找到孩子。圖／斗六派出所提供
其家人感謝警方協助，很快找到孩子。圖／斗六派出所提供
警員和救護人員幫孩止血後，因孩子一整天沒進食，趕緊拿麵包和泡麵給他充飢。圖／斗六派出所提供
警員和救護人員幫孩止血後，因孩子一整天沒進食，趕緊拿麵包和泡麵給他充飢。圖／斗六派出所提供
台北市楊姓學童走進雲林斗六派出所求救的身影。記者蔡維斌／翻攝
台北市楊姓學童走進雲林斗六派出所求救的身影。記者蔡維斌／翻攝

斗六 社工

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