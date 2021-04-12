男去女同學家玩變與母女燒炭 兩方父親錯愕悲慟

嘉義市驚傳劉姓婦人與讀國中的陳姓女兒、邱姓男同學疑燒炭，造成2人死亡。圖／民眾提供 嘉義市母女及女兒男同學昨晨疑燒炭，造成2死、讀國中的女兒急救中，據了解，陳姓女學生跟邱姓男學生就讀國二同班，成績皆中等，近期她跟母親搬出租房，但邱常去女生家玩，甚至一起過夜，驚傳憾事兩方的父親不解，學校也錯愕。

嘉市府教育處長林立生表示，市府得知後第一時間即督導學校進行通報，並請學校啟動校園危機事件處理機制，今天由嘉市學生輔導諮商中心主任、社工師及心理師到校進行安心輔導。

據指出，陳姓女同學的劉姓母親疑有憂鬱症病史，連帶影響到她，學校發現後曾給予輔導，近期陳女父母感情不睦，母親於是帶著她搬到學區外的嘉市國華街租房子；邱姓男學生的父親則忙於工作，較少有時間看顧他。

據了解，邱姓男同學跟陳姓女同學因同班熟識，關係逐漸要好，平日或假日常相處在一起，陳母會帶女兒與他一起玩，他更會在女生家中過夜；不過是否已是男女朋友？校方僅表示「很要好」。

校方透露，陳女、邱姓男同學在學校都就讀普通班，表現都正常，課業也屬中等，邱前天晚上在陳女住處過夜而出意外；學校得知消息後，分別通知陳女父親、邱的父親，兩名父親都相當錯愕，陳父一度以為是詐騙電話，邱父更不覺得兒子會跟著一起燒炭，相當不能理解。

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