CRV車聚？移迴轉不慎 3同廠同款休旅車高雄鬧區撞一團

徐男休旅車遭撞後，側翻橫躺路中央，林男黑色休旅車則是波及到停靠在路旁的另部無辜休旅車。記者張議晨／翻攝 高雄市李姓女子駕駛白色CRV休旅車，行經中正三路與達仁街口時，疑迴轉不慎撞上徐男駕駛的灰色CRV，以及林男駕駛的黑色CRV，這起車禍意外波及停放在路邊的另台進口休旅車；徐男休旅車側翻橫躺路中央，所幸未受傷，至於李女、林男也奇蹟毫髮無傷，警方到場後對3人酒測，酒測值均為0，目前正在釐清車禍原因。

警方調查，今下午林女駕駛白色休旅車，行經中正三路時準備轉入達仁街，對向的徐男、林男疑因閃避不及，被梁女撞上，因撞擊力道大，徐男整輛車側翻橫躺路中間，而林男駕駛的休旅車則波及到路旁的另部休旅車，總計造成4部車損，其中3部屬於同廠牌、同一款式，引起圍觀民眾注目。