高市男子失業鬱卒 酒後在通訊行門口縱火被捕

李姓男子長期失業，喝酒後在高雄市大社路一家通訊行門口縱火。記者徐白櫻／翻攝 高雄市李姓男子長期失業，多次面試失利，今天中午酒後竟拿路竹區大社路一家通訊行出氣，不僅手持木棍敲打鐵捲門、天花板，甚至拿打火機在地面點燃口罩與舊報紙，地門口殘留汙漬，所幸火勢不大沒有波及機車與路人，員警到場逮捕李姓男子，依公共危險罪送辦。

今天中午11點半左右，湖內警分局一甲派出所接獲報案，一名年輕男子在大社路上一家通訊行門口滋事，這名男子全身酒味，拿出打火機燃燒物品，並持木棍敲打鐵捲門與破壞天花板。

警方趕往現場，當場逮捕李姓男子（28歲），所幸火勢不大，當時通訊行也尚未營業。李男坦承喝酒，並說，他因失業心情不好，近日求職都被拒絕，他跟通訊行沒有恩怨，也不是未獲錄取心生報復，純粹是喝酒後心情不好，徒步至通訊行門口臨時起意點火洩憤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康