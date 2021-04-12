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嘉義婦人同15歲女兒、女兒男友輕生 2死1命危
嘉義市劉姓婦人與就讀國中陳姓女兒，及女兒邱姓男友，不明原因疑輕生，昨凌晨被發現後送醫急救，陳女命危，另2人不治，檢警昨對2人相驗，確切死因近日將解剖釐清。
據了解，34歲劉女與15歲陳姓女兒住國華街某出租套房，劉婦與就陳姓女兒，及女兒邱姓男友，周六晚就共同回到出租套房，昨天凌晨隔壁鄰居聽見該套房一直有流水聲，敲門卻無人應答，立即通知管理員報警；管理員開房門發現屋內濃煙密布，劉婦和女兒倒在浴室，邱姓少年躺在床上。
消防人員到場後，立即將3人送醫急救，少女現在加護病房觀察，婦人和少年都不治；警方在現場發現安眠藥、未發現遺書；少女手機有母親吃藥的畫面，她還傳告別訊息給朋友，未發現3人身上有被綁或外力傷痕。
嘉義地檢署檢察官與法醫昨天偵辦相驗後， 初步研判死因可能是一氧化碳中毒，但對於邱姓少年為何會在屋內仍待釐清，預定周三解剖。
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