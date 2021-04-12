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男遭女友父親毆打、強迫自慰吞精 父親跪下哀求停手
新北市39歲許姓男子不滿自己的未成年女兒與林姓男子交往，竟找來3名友人毆打林，分別要林跳脫衣舞、自慰射精後自行飲用，林的父母也被要求到場目睹全程，士林地檢署偵結認為許等4人罪證確鑿，依剝奪人行動自由罪將4人起訴。
起訴指出，許2019年12月13日晚上，打電話給林要他到家商談，也通知22歲賴姓友人、23歲隋姓友人、21歲許姓友人到場。許等4人除毆打林，還分別拿球棒、抓癢棒毆打、拿奇異筆在林臉上塗畫、用剪刀剪林的頭髮，更打電話給林的父母到場。
林的父母到場後，許要林自慰射精後自行飲用，隋要求林跳脫衣舞，再用手機錄下，林父跪下哀求停止傷害兒子，許恐嚇其必須賠償新台幣168萬，否則不讓林回家。
父母找來聶姓友人到場協調，許等人才在隔天凌晨0點讓林離開，不過林已腦震盪、流鼻血、四肢多處挫傷、右眼眼窩及右臉部骨受傷，最後報警處理。
許等4人偵訊時皆坦承犯行，檢察官勘驗林的診斷振明書以及監視器畫面，認為許等4人觸犯剝奪人行動自由罪、許另犯恐嚇取財未遂罪；林的家人不提告傷害。
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