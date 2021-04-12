快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男遭女友父親毆打、強迫自慰吞精 父親跪下哀求停手

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新北市39歲許姓男子不滿自己的未成年女兒與林姓男子交往，竟找來3名友人毆打林，分別要林跳脫衣舞、自慰射精後自行飲用，林的父母也被要求到場目睹全程，士林地檢署偵結認為許等4人罪證確鑿，依剝奪人行動自由罪將4人起訴。

起訴指出，許2019年12月13日晚上，打電話給林要他到家商談，也通知22歲賴姓友人、23歲隋姓友人、21歲許姓友人到場。許等4人除毆打林，還分別拿球棒、抓癢棒毆打、拿奇異筆在林臉上塗畫、用剪刀剪林的頭髮，更打電話給林的父母到場。

林的父母到場後，許要林自慰射精後自行飲用，隋要求林跳脫衣舞，再用手機錄下，林父跪下哀求停止傷害兒子，許恐嚇其必須賠償新台幣168萬，否則不讓林回家。

父母找來聶姓友人到場協調，許等人才在隔天凌晨0點讓林離開，不過林已腦震盪、流鼻血、四肢多處挫傷、右眼眼窩及右臉部骨受傷，最後報警處理。

許等4人偵訊時皆坦承犯行，檢察官勘驗林的診斷振明書以及監視器畫面，認為許等4人觸犯剝奪人行動自由罪、許另犯恐嚇取財未遂罪；林的家人不提告傷害。

許等4人在家中毆打、虐待林男，還叫林的父母到場目睹全程，士林地檢署依妨害自由罪將4人起訴。報系資料照
許等4人在家中毆打、虐待林男，還叫林的父母到場目睹全程，士林地檢署依妨害自由罪將4人起訴。報系資料照

恐嚇

延伸閱讀

分手後她驚覺懷孕 男聯手現任不孕女友逼迫「交出小孩」

陳零九合體穩交8年女友秀「愛的結晶」 女方鬆口隨時婚

女友下體狂流「寶可夢」般墨綠色液體 男聞味道瞬間崩潰

女友身材被取笑會「壓壞家具」 照片曝光遭網酸：愛她就要扛得住

相關新聞

影／台中豐原油漆工廠大火 員工和義消2人燒傷送醫

台中市豐原區一間油漆工廠今天近中午發生大火，疑似員工施工不慎引燃火勢，員工全身30%燒燙傷送醫急救，一名義消在搶救中被右...

嘉義婦人同15歲女兒、女兒男友輕生 2死1命危

嘉義市劉姓婦人與就讀國中陳姓女兒，及女兒邱姓男友，不明原因疑輕生，昨凌晨被發現後送醫急救，陳女命危，另2人不治，檢警昨對...

CRV車聚?移迴轉不慎 3同廠同款休旅車高雄鬧區撞一團

高雄市李姓女子駕駛白色CRV休旅車，行經中正三路與達仁街口時，疑迴轉不慎撞上徐男駕駛的灰色CRV，以及林男駕駛的黑色CR...

影／高速超車擦撞前車 20歲男彈飛汽車道險遭輾過

20歲鄭姓男子昨晚6時許騎機車行經連接雙北的華中橋，擦撞右側一輛機車後，撞上汽機車道分隔島，整個人彈飛落在汽車道上，幸好...

影／台南聚酯纖維倉庫起火 火勢猛烈大批消防員滅火中

台南市仁德保安路一段工廠下午3點多傳出火警，滾滾濃煙在數公里外的高速公路高雄路段也清晰可見，許多民眾打電話通報。台南市消...

台南工人從10公尺高墜落 緊急送醫

台南市中西區中華西路二段今天下午1點多發生工地工人從10公尺高建築工地掉落工地地基，頭部流血，救護人員獲報後，先包紮後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。