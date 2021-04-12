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影／扯！國道門架竟遭拖車吊臂擊落 網友痛罵

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

國道三號昨天發生拖吊車撞毀國道標示門架事故，一部載運故障車輛的拖吊車，疑因駕駛疏忽，行車時未收回吊臂，行經中興交流道附近，吊臂直接撞擊國道門架，門架碎裂，吊臂更斷裂噴飛，所幸後方車輛及時閃避，未釀傷亡；但驚悚過程全被錄下PO網後，網友痛罵「有夠危險」，直批駕駛是「李義祥（們）之一」。

據了解，該是事故發生在昨天下午5時許，60歲張姓司機駕駛拖吊車載運一輛故障車輛，疑因作業後疏忽，竟未將吊臂收回，往北開上國道三號行經227公里時，吊桿直接撞擊國道門架，造成門架碎裂，吊臂更直接斷裂掉到外線車道。

事發當下，劇烈聲響嚇壞後車駕駛，所幸後方車輛及時閃避，因此未釀成追撞事故，也未造成人員受傷，但事故現場，車輛零件散落滿地影響交通，用路駕駛隨即通報國道警方處理。

而拖吊車用吊臂擊毀國道門架的過程，也被後方車輛的行車紀錄器全程錄下，今被民眾放上臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」，因為過程驚悚，且跟台鐵太魯閣事故一樣是吊臂車惹禍，也引發網友熱議。

不少網友直呼「太危險」、「絕命終結站」，甚至痛罵駕駛「這還能開車？少出來害人了」、「對自已的職業，一點都不敬業」、「一點職業操守都沒有還能上路」」、「到底要有多天才能忘記收吊臂」，甚至直批是「李義祥（們）之一」。

國道第七公路警察大隊則表示，事發獲報後，立即轉報交控中心派員前往排除斷裂吊臂、門架及散落零件，迅速清理現場，並帶回肇事的張姓駕駛，而張供稱是因一時疏忽才未將吊臂收回，相關賠償問題將由工務段和肇事駕駛釐清處置。

警方也呼籲，貨車加裝吊桿，經公路監理機關檢驗合格，則視為車身附屬設備，行駛中應勾緊於車身，至於吊桿向後或向前伸放，應視實際空間及安全無虞而定，違者將可依「道路交通管理處罰條例」處以3000元以上至9000元以下罰鍰。

國道三號昨天發生拖吊車吊臂撞毀國道標示門架事故。圖／翻攝自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
國道三號昨天發生拖吊車吊臂撞毀國道標示門架事故。圖／翻攝自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
國道三號北向227公里處標示門架昨遭拖吊車吊臂撞毀。圖／國道七公路警察大隊提供
國道三號北向227公里處標示門架昨遭拖吊車吊臂撞毀。圖／國道七公路警察大隊提供
拖吊車吊臂撞毀國道三號北向227公里處標示門架後，吊臂應聲斷裂掉落外線車道。圖／國道七公路警察大隊提供
拖吊車吊臂撞毀國道三號北向227公里處標示門架後，吊臂應聲斷裂掉落外線車道。圖／國道七公路警察大隊提供
國道三號昨天發生拖吊車吊臂撞毀國道標示門架事故。圖／翻攝自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」
國道三號昨天發生拖吊車吊臂撞毀國道標示門架事故。圖／翻攝自臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」

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