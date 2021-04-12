嘉市婦人偕女與男同學疑輕生 2死1命危
嘉義市國華街一處出租套房昨天發現劉姓婦人與就讀國中女兒陳女，及女兒男友邱姓少年疑燒炭輕生，3人送醫急救，陳女命危，另2人不治。檢警近期解剖釐清死因。
嘉義市政府警察局第一分局今天表示，34歲劉姓婦人與就讀國中二年級的女兒陳姓少女住在國華街一處出租套房。昨天凌晨住在隔壁鄰居發現套房內一直有流水聲，前往敲門卻無人應答，通知管理員並報警。
管理員打開房門，屋內充滿濃煙，劉婦與女兒倒臥浴室，邱姓少年則躺在床上。消防人員緊急將3人送醫急救，少女急救後送加護病房觀察，另2人不治。
檢警指出，劉婦與丈夫關係不睦正協議離婚，少女因不滿父親管教，與母親一起在外租屋；少女與邱姓少年為同班同學。
檢警表示，現場留有安眠藥物、並無發現遺書；少女的手機照片，則留有母親吃藥及炭火的畫面，另有傳給友人的告別訊息截圖。嘉義地檢署檢察官與法醫昨天進行相驗，邱姓少年父親認為兒子是被加工害死，檢方近期解剖釐清死因。
嘉義市教育處長林立生表示，校方今天對班級進行安心輔導，後續視評估做全校輔導，若有特殊個案，進行專業一對一心理輔導。
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