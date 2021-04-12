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螺絲工廠晚上放鞭炮引發不安 鄰居報警質疑遭人恐嚇
高雄市路竹區發生一起鞭炮糾紛，位於東安路的一家小型螺絲工廠與對街蘇宅長期相處不睦，10日晚間，疑是螺絲廠蘇姓負責人帶頭放鞭炮，此舉引發蘇宅住民心生畏懼，報警處理。警方表示，當天派員前往現場蒐證與鑑識，通報消防分隊依法處理，已通知當事人說明釐清案情。
路竹區東安路10日晚上9點多傳出巨大鞭炮聲響，事後民眾在網路發文抱怨，住家遭人放鞭炮恐嚇，憂心對方要對家人不利。蘇姓女子指控說，她當晚在家看電視，家中的狗不斷吠叫，一輛貨車過來下來4人，在地上放鞭炮，一夥人嗆聲「要我們出去」，家人感到害怕。
蘇女質疑，對面工廠負責人開車帶人放鞭炮，且刻意在靠近她的住家側放鞭炮，對面螺絲工廠的人之前出言恐嚇，「出去的話 要開車撞我們」。
警方表示，多次處理螺絲工廠與對面蘇姓住宅糾紛，原因可能是堆高機違規行走一般道路或者噪音擾人，當天獲報後派遣偵查隊、鑑識小組與一甲派出所員警前往處置，針對爆竹妨害安寧部分也通報路竹消防分隊處理，蘇姓負責人自稱酒醉，今天下午才要到案說明。
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