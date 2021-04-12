「火燒起來了」隨後斷訊 台中民宅火警焦屍疑為報案人

台中市北區陝西東五街的民宅在今早傳出火警，警、消到場從民宅6樓的頂樓加蓋救出3名受困者，其中一人還攀爬在6樓窗沿，讓人看得怵目驚心，火勢在11時許撲滅後，因有一名阿嬤反映，一直聯絡不上孫子，消防人員再次進入民宅尋找，才在6樓發現已明顯炭化的死者。

初步調查，死者為24歲的陳姓男子，因炭化嚴重，仍須後續DNA比對釐清，據查，死者疑似就是向消防隊報案起火的報案人，詳細起火原因，有待後續調查釐清。

台中市北區陝西東五街今天上午10時許傳出火警，警、消在11時35分撲滅火勢，現場救出受困在6樓頂樓鐵皮加蓋的3名受困者，都是受到嗆傷送醫，不過現場有一名阿嬤向消防人員表示，孫子一直沒看到人，打手機都沒有接聽，懷疑孫子還受困在火場內。