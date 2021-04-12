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「火燒起來了」隨後斷訊 台中民宅火警焦屍疑為報案人
台中市北區陝西東五街的民宅在今早傳出火警，警、消到場從民宅6樓的頂樓加蓋救出3名受困者，其中一人還攀爬在6樓窗沿，讓人看得怵目驚心，火勢在11時許撲滅後，因有一名阿嬤反映，一直聯絡不上孫子，消防人員再次進入民宅尋找，才在6樓發現已明顯炭化的死者。
初步調查，死者為24歲的陳姓男子，因炭化嚴重，仍須後續DNA比對釐清，據查，死者疑似就是向消防隊報案起火的報案人，詳細起火原因，有待後續調查釐清。
台中市北區陝西東五街今天上午10時許傳出火警，警、消在11時35分撲滅火勢，現場救出受困在6樓頂樓鐵皮加蓋的3名受困者，都是受到嗆傷送醫，不過現場有一名阿嬤向消防人員表示，孫子一直沒看到人，打手機都沒有接聽，懷疑孫子還受困在火場內。
消防人員再度進入火場內尋找，在6樓頂樓發現已明顯碳化的死者，研判就是阿嬤的陳姓孫子，據查，陳姓男子年約24歲，從事房仲工作。陳疑在起火時，以手機撥打消防局電話報案，但陳只講到「火燒起來了」隨後就斷訊，因死者被發現是已嚴重碳化，難以辨識身分，將以DNA比對釐清，詳細的起火原因，有待後續調查。
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