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影／桃園青埔轎車載鋼瓶自撞 爆炸後陷火海車頂噴飛
桃園30歲曾姓男子駕駛小客車行經中壢區青溪路時，疑因精神不濟，車輛突然失控撞向路邊，造成4輛車毀損，隨後更引發火燒車。消防員趕抵全力灌救，火勢已經撲滅，肇事駕駛脫困後緊急送醫，目前無大礙，酒測值為0。警消在肇事車輛內發現2支小鋼瓶，鋼瓶無炸裂、內容物不詳，是否因氣體外洩導致爆炸，仍待進一步調查。
據了解，曾男上午9點半左右開車清溪路一段往高鐵站方向行駛，途中疑似精神不濟，竟然往路旁停放的車輛直衝而去，最後停在人行道上起火燃燒，車頂因爆炸噴飛到草叢，景象驚人。曾男車禍後失去意識，所幸在車輛起火前，被2位路過民眾及時拉出車外，脫困後緊急送往中壢天晟醫院，目前無大礙，經抽血檢測酒駕值為0。
消防局9點32分獲報，派出8人、消防車2輛、救護車1輛趕抵救援，現場經全力灌救，火勢在10點30分左右撲滅，沒有造成進一步傷亡。警方正進一步調查為何曾男在車上放置2支鋼瓶，以及實際肇事的原因。
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