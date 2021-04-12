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新社枇杷正值採收期 東勢警加強護農守護農民心血
台中市新社區枇杷進入採收期，金黃飽滿的枇杷陸續成熟採收，為防制宵小覬覦，東勢警分局新社分駐所與農民合作聯防，共同守護辛勞耕作的成果。
新社區目前進入枇杷採收旺季，新社分駐所針對轄內枇杷果園加強「護農」勤務，針對轄內各枇杷果園編排警力實施重點巡邏、定點守望，對於位在產業道路、偏僻處所等區域之果園也加強編排警力巡視，並派警員至轄內向農民宣導防竊措施，可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報等設備，或在果園飼養警衛犬，強化警戒與嚇阻。
新社分駐所長藍忠明表示，枇杷屬高經濟價值水果，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，於枇杷季採收完成前將會編排警方持續巡視，農民也可藉由增設防竊設備提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪，安心收成辛勞成果。
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