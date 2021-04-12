新社枇杷正值採收期 東勢警加強護農守護農民心血

台中市新社區枇杷進入採收期，金黃飽滿的枇杷陸續成熟採收，為防制宵小覬覦，東勢警分局新社分駐所與農民合作聯防，共同守護辛勞耕作的成果。

新社區目前進入枇杷採收旺季，新社分駐所針對轄內枇杷果園加強「護農」勤務，針對轄內各枇杷果園編排警力實施重點巡邏、定點守望，對於位在產業道路、偏僻處所等區域之果園也加強編排警力巡視，並派警員至轄內向農民宣導防竊措施，可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報等設備，或在果園飼養警衛犬，強化警戒與嚇阻。