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台中前科犯佯包養騙少女 「重挑逗、聲音嗲價格高」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市阮姓男子涉嫌在2015年間，透過網路遊戲認識一名少女，更佯裝富商，向少女邀約可以每月9萬至24萬的價格包養，「價格取得配合度」，阮還強調，配合度指的是「聲音嗲、重挑逗」，少女不疑有他，與阮上汽車旅館發生關係，阮事後避不見面，阮另外又以父親死亡需喪葬費用，向洪姓女子騙得12萬餘元，台中地檢署偵結，將阮依違反兒少性交易防制條例、詐欺等罪起訴。

起訴指出，阮姓男子素行不良，曾涉恐嚇等案件，遭判決確定，2013年12月間才假釋出獄，他在2015年間，透過網路遊戲「愛情公寓」認識一名17歲少女，阮佯裝富商，向少女提出包養要求，每月包養價格為9萬至24萬，阮先在2015年8月17日，約出少女談包養細節，當時少女穿著學校制服赴會。

阮姓男子提到，每月包養的價格是取決少女在包養期間的配合度，所謂的配合度指的就是在發生性關係時「有沒有重挑逗、聲音嗲不嗲」等，另外也要求少女的外型、每次性關係的時間長短等，少女不疑有他，先在同年8月20日與阮一起上汽車旅館發生關係後，阮避不見面，少女才知受騙上當報警。

阮姓男子在2014年間，也是透過網路遊戲愛情公寓，佯裝是眼鏡貿易商，認識洪姓女子，阮騙洪女以結婚為前提交往，洪女不疑有他，兩人展開交往後，阮在2014年6月間，以父親過世需要喪葬費用為由，向洪女借款100萬周轉，還騙洪女，事後他可公司融資500萬，就可還款，洪女陸續匯款12萬餘元後，阮又神隱，才向警方報案。

阮姓男子因拒不到案，遭檢方發布通緝，去年間被查緝到案後，阮承認犯行，台中地檢署偵結，依兒少性交易防制條例、詐欺等罪起訴。

台中市阮姓男子在2014年、2015年間對一名輕熟女、少女騙財、騙色，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照
台中市阮姓男子在2014年、2015年間對一名輕熟女、少女騙財、騙色，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照

包養 詐騙 性交易

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