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影／70歲老婦臉書戀上戰地軍醫 卻被警察戳破愛情夢碎

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區1名年逾70歲曾姓老婦，在臉書結識男子自稱「中東戰地軍醫」，甜言蜜語說要來台灣陪伴她一輩子，日前老婦正準備轉帳17萬元到三重郵局讓對方買機票，幸好銀行櫃員通報警察，及時阻止匯款受騙。

失婚獨居多年的曾婦是在上個月23日上午，到銀行臨櫃提領17萬現金準備轉帳到郵局，銀行員見婦人年紀大、提款金額高，心中起疑便主動幫忙填寫匯款單，並請婦人把手機內匯款資料借她看，發現對方講了許多甜言蜜語，驚覺應該是愛情詐騙，連忙通報警方。

新莊警分局中港所警員王俊凱獲報趕抵，花了半個小時苦口規勸，才知道老婦去年在臉書被主動加好友，對方自稱在葉門戰地當軍醫、單身沒伴侶，他聽說老婦長期洗腎，經常噓寒問暖表達關心，卻也藉故探知老婦的家庭和經濟狀況。

這名洋人「柏林醫生」耐心花了將近1年時間取得信任，誆稱打算棄醫來台陪伴婦人一輩子，但是缺錢購買機票，希望老婦贊助台幣17萬元，她便依約前往銀行提錢轉帳。

警員王俊凱耐心規勸老婦，「阿姨！你朋友是洋人，怎麼會在LINE用中文跟你交談？而且他人在中東，怎麼會叫你把錢匯款到三重和新竹的郵局，這樣他怎麼領錢買機票啦？」

勸阻過程中，還有藥商打手機來叫曾姓老婦買藥，因為她要洗腎，常迷信亂買民俗療法藥物，王俊凱也勸婦人要到醫院就診，不要隨便亂買成藥吃。最後老婦終於相信遇到詐騙集團，將領出的17萬元存回銀行。

警方提醒，典型的「愛情詐騙」常挑選獨居或高齡失婚婦人，在網路上利用假的帥照騙取信任，再編出一套淒美故事博取同情，因此呼籲對於來路不明的臉書交友要過濾，只要關鍵字提到「匯款」或「領錢」就要提高警覺，慎防受騙。

銀行員（左）機警察覺老婦可能遇上愛情詐騙，通報警方前來勸阻匯款。記者林昭彰／翻攝
銀行員（左）機警察覺老婦可能遇上愛情詐騙，通報警方前來勸阻匯款。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 機票 郵局

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