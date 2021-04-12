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高中生頭套塑膠袋身亡 校方：錯愕！上周還參加檢定考
台中市東區一名16歲的高中生今天上午被家人發現陳屍住處，該名高中生頭部有發現塑膠袋、橡皮筋，明顯無生命跡象。校方接獲訊息指出「非常錯愕」因學生在校表現正常，上周還參加檢定考試，現在卻接獲惡耗，「悲傷且不解」。
台中市第三警分局東區所表示，少年與父親等家人同住在東區的透天厝，今天清晨6時多，父親的同居人到房間叫少年起床時，發現少年陳屍在房間內，失去生命跡象。頭有塑膠袋與橡皮筋，未發現有人闖入住宅內。
台中市教育局與校方向導師丶要好同學了解，目前為止，校方師生對此事件極度震驚丶錯愕與悲傷。
教育局表示，證明學生在學校的表現正常，上周還參加檢定考試，並非學校輔導個案。
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