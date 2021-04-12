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浪浪疑遭利刃斬斷腳掌丟棄 動保團體譴責緝凶

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

一群流浪狗在高雄路竹一帶魚塭流竄，上周民眾發現其中一隻小狗疑遭利器剁斷右足，一跛一跛跳動行進、患部白骨外露，台灣動物緊急救援小組前往救援送醫，迄今小狗尚未脫離險境，動保人士今天呼籲全民緝凶，一起找出施虐者予以重懲。

路竹一處養殖業者上周通報動保團體，自家魚塭附近有隻流浪狗處境堪憐，這隻小狗右前腳掌疑似被利器剁斷，肢體丟棄在地、現場血跡斑斑。台灣動物緊急救援小組派遣獸醫與志工前往漁塭找到小狗，並以吹箭方式打入麻醉劑，將傷犬送往動物醫院救治。

救援小組大隊長倪兆成說，民眾通報犬隻受傷嚴重，志工發現小狗情況比外觀看來嚴重許多，傷口平整，好像被刀子直接砍斷，感染導致傷口腫脹嚴重 ，先照顧看看，若復原狀況不佳，需要往上截肢。

台灣動物緊急救援小組表示，傷犬傷口出現感染跡象，正在動物醫院接受抗生素治療，為避免感染擴散，本周進行清創或截肢手術，希望附近民眾提供線索協助緝凶，揪出傷害浪浪的人。

高雄路竹一隻流浪狗疑遭人用利刃切去前足，流浪狗傷勢嚴重。記者徐白櫻／翻攝
高雄路竹一隻流浪狗疑遭人用利刃切去前足，流浪狗傷勢嚴重。記者徐白櫻／翻攝
高雄路竹一隻流浪狗疑遭人用利刃切去前足，動保人士前往救援。記者徐白櫻／翻攝
高雄路竹一隻流浪狗疑遭人用利刃切去前足，動保人士前往救援。記者徐白櫻／翻攝

動物醫院 流浪狗

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